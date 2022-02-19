Сирийские военные снова развернули колонну ВС США в провинции Хасака

Хасака, 19 февраля. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) развернули очередную колонну ВС США вблизи населенного пункта Телль-Дахаб провинции Хасака.

Ранее сообщалось, что в данном районе наблюдается увеличение количества американской бронетехники. В частности, речь идет о БМП М2 «Бредли».

#Syria#Hasakah



Coalition forces have deployed an additional number of Bradley AFVs to northeastern Syria. pic.twitter.com/US0VhJD06l — Levant 24 (@Levant_24_) February 18, 2022

Примечательно, что подобные эпизоды происходят вблизи упомянутого поселения регулярно. Нередко на пути конвоев встают гражданские лица, выступающие против незаконного присутствия американских военных в республике.

Бронетехника США курсирует в провинции Хасака в рамках охраны бензовозов, обеспечивающих транспортировку нелегально добытой сирийской нефти на месторождениях, которые в настоящий момент находятся под контролем курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Последние, в свою очередь, пользуются поддержкой Штатов.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас на территории Сирии находятся несколько сотен военнослужащих США, расположенных на базе Эт-Танф и в лагерях восточнее Евфрата. Их пребывание на территории республики сохраняется под предлогом борьбы с разрозненными остатками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Фактически же их деятельность сведена к обеспечению безопасности процесса нелегальной нефтедобычи.

Углеводороды транспортируются в Ирак по трубопроводу через реку Тигр, а также по суше через незаконные погранпереходы. Далее нефть поступает на черный рынок, где продается по заниженной цене.

1 Организация запрещена на территории РФ.