Сирийские военные снова развернули колонну ВС США в провинции Хасака

Хасака, 19 февраля. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) развернули очередную колонну ВС США вблизи населенного пункта Телль-Дахаб провинции Хасака.
Video showing the bravely #SAA of #Syria prevented the oil thieves to crossing into oil area in #Hasakah s #Qamishly city & near #Tall_Tamr!— SyriaWarNews???????????????????????????????????????????????? (@ilias90sam) February 19, 2022
I think #سوريا ve the opportunity to start offensives against traitors( Coz #uk #usa are just w #Russia #Ukraine & #china too take #Taiwan pic.twitter.com/sEPjveLkCP
Ранее сообщалось, что в данном районе наблюдается увеличение количества американской бронетехники. В частности, речь идет о БМП М2 «Бредли».
#Syria#Hasakah— Levant 24 (@Levant_24_) February 18, 2022
Coalition forces have deployed an additional number of Bradley AFVs to northeastern Syria. pic.twitter.com/US0VhJD06l
Примечательно, что подобные эпизоды происходят вблизи упомянутого поселения регулярно. Нередко на пути конвоев встают гражданские лица, выступающие против незаконного присутствия американских военных в республике.
Бронетехника США курсирует в провинции Хасака в рамках охраны бензовозов, обеспечивающих транспортировку нелегально добытой сирийской нефти на месторождениях, которые в настоящий момент находятся под контролем курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Последние, в свою очередь, пользуются поддержкой Штатов.
Сейчас на территории Сирии находятся несколько сотен военнослужащих США, расположенных на базе Эт-Танф и в лагерях восточнее Евфрата. Их пребывание на территории республики сохраняется под предлогом борьбы с разрозненными остатками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Фактически же их деятельность сведена к обеспечению безопасности процесса нелегальной нефтедобычи.
Углеводороды транспортируются в Ирак по трубопроводу через реку Тигр, а также по суше через незаконные погранпереходы. Далее нефть поступает на черный рынок, где продается по заниженной цене.
1 Организация запрещена на территории РФ.