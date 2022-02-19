Завод по глубокой переработке зерна запустят в Красноярском крае

Красноярск, 19 февраля. Предприятие по глубокой переработке зерна запустят в 2025 году в Шарыповском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба губернатора региона Александра Усса.

Соглашение о создании завода подписали власти региона с компанией «Сибагро» (инвестор проекта) в феврале 2021 года. В 2022 году идет разработка проектной документации, рассказал глава края на встрече с руководством агрохолдинга.

Власти региона рассчитывают, что предприятие сможет перерабатывать до 20% собираемой в крае пшеницы. Объем инвестиций в строительство завода составит 30 млрд рублей. Его возведение является частью комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

Экспортные пошлины на зерно пополнили бюджет РФ в 2021 году на 91 млрд рублей. Об этом ранее заявил замминистра сельского хозяйства страны Иван Лебедев.