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Американские фигуристы обратились в МОК с требованием провести церемонию награждения

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 16:33
Олимпийские игры 2022
Американские фигуристы обратились в МОК с требованием провести церемонию награждения
pixabay.com

Пекин, 19 февраля. Адвокаты американских фигуристов обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием провести церемонию награждения медалистов командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Письмо направлено на имя президента МОК Томаса Баха. Юристы из США также обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом информирует AP.

Сборная США по фигурному катанию выиграла серебряную медаль в командном турнире Олимпиады. Золото завоевала сборная России. МОК после обнаружения сомнительной допинг-пробы Камилы Валиевой в начале отложил, а после отменил церемонию награждения.

Ранее национальная команда Норвегии стала победителем в общем медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине.

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