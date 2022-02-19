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Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке РФ выросла на 1,47%

Экономика
Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке РФ выросла на 1,47%
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Средняя стоимость предложения однокомнатной квартиры на «вторичке» в пятидесяти крупных российских городах повысилась почти на 1,5%, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Однушка в России, в среднем, в январе 2022 года продается за 3,07 млн рублей, подсчитали эксперты. Отмечается, что несмотря на рост этого индикатора, в семи городах страны стоимость таких лотов снизилась.

Больше всего ценники на однокомнатные объекты упали в Сочи и Севастополе. В первом городе, например, просадка составила 2,82%, до 6,98 млн рублей. Во втором же предлагают такие квартиры за 5,69 млн рублей (-2,24%).

Также более доступными квартиры стали в Нижнем Новгороде и Махачкале. В бывшем Горьком они снизились в цене на 1,56% и стали продаваться по 3,62 млн рублей. Однокомнатные квартиры в столице Дагестана предлагаются за 2,27 млн рублей (-1,25%). Падение цены в размере меньшем, чем процент, было зафиксировано специалистами в Иркутске, Ижевске и Челябинске.

Самый минимальный рост наблюдался в российской столице. В Москве указанные лоты подорожали на 0,4%, а средний бюджет предложения однушки достиг 10,53 млн рублей.

Те же деньги, которые будут потрачены на московскую однокомнатную квартиру, могут быть эффективно вложены в недвижимость на территории Дубая, Болгарии или Черногории, рассказывает партнер компании Savills в России Ирина Мошева.

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Все новости / Экономика / Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке РФ выросла на 1,47%
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