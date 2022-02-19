Первый с 2014 года пассажирский поезд отправился из Луганска в Россию

Луганск, 19 февраля. Пассажирский поезд отправился из Луганской Народной Республики (ЛНР) в Россию впервые с 2014 года.

Поезд доставит на территорию страны беженцев, которых эвакуировали из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр».

Отмечается, что первый железнодорожный состав с эвакуированными жителями примет Ростовская область. Пограничным пунктом перехода станет станция Успенская.

Московская область также готова принять беженцев из ЛНР и ДНР. Регион уже подготовил порядка1500 мест для размещения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.