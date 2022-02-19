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Ливия и Тунис обсудили обеспечение безопасности общих границ

Весь мир
Ливия и Тунис обсудили обеспечение безопасности общих границ
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Брюссель, 19 февраля. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи и глава Туниса Каис Саид подчеркнули необходимость сохранения и обеспечения безопасности границ между двумя странами.

Их встреча произошла на полях шестого саммита ЕС и Африканского союза (АС), состоявшегося 17–18 февраля в столице Бельгии Брюсселе. Лидеры обсудили перспективы отношений двух государств, отметив взаимную зависимость их внутренней безопасности и стабильности.

Особое влияние чиновники уделили необходимости увеличения объемов товарооборота через профильные министерства. Каис Саид высоко оценил усилия Президентского совета по достижению стабильности в Ливии согласно проекту национального примирения, который прокладывает путь к честным выборам, удовлетворяющим все стороны.

В свою очередь, Аль-Манфи подчеркнул глубину исторических отношений, связывающих два североафриканских государства. Он также приветствовал неизменную поддержку, оказываемую Тунисом ливийскому народу.

В конце января обе страны договорились о создании специального комитета по обеспечению спокойствия и решению спорных ситуаций на приграничных территориях. Об этом сообщил МИД триполитанского Правительства национального единства, отметив, что первое заседание нового органа состоится в ближайшем будущем.

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