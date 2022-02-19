Свое, близкое, родное, братское: политолог Вородин о том, как Украина воспринимается русскими

Для миллионов русских людей Украина и украинцы — это свое, близкое, родное, братское. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Вородин.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе общения он выразил опасения в связи с развитием событий на востоке Украины. В частности, он предостерег Москву от «нового нарушения территориальной целостности Украины» и предупредил, что Запад готов ввести санкции в случае «российской агрессии» на украинской территории.

«В 2004 году, во время «оранжевой революции» на Украине, тогдашний польский президент Александр Квасьневский заявил, что «для каждой великой страны Россия без Украины является лучшим решением, чем Россия с Украиной». Его спросили, чей это тезис — польский или чей-то иной? Квасьневский честно ответил, что американский. Хотя по сути он американо-польский, так как представлял собой не более чем вариацию всем известной цитаты Збигнева Бжезинского «Россия с Украиной всегда великая держава, а без Украины — нет», — рассказал Вородин.

Он напомнил, что для русских/советских людей украинский вопрос традиционно — один из важнейших.

Федеральное агентство новостей /

«Для миллионов русских людей Украина и украинцы — это свое, близкое, родное, братское. Вне зависимости от того, какую концепцию нации вы разделяете — нация как продукт социального конструирования, осуществляемого элитами «сверху», или нация как естественно-историческое сообщество, результат вызревания «снизу» (то есть условно конструктивизм и примордиализм соответственно)», — подчеркнул политолог.

По его словам, наши «партнеры» обожают сталкивать и стравливать русских и украинцев, превращая их во врагов.

«Подобные фокусы уже проделывались неоднократно во многих точках земного шара — вспомнить хотя бы Британскую Индию и Палестину в первой половине XX века», — резюмировал собеседник ФАН.

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