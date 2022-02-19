Большунов рассказал о вкладе жены в его триумф на ОИ-2022

Пекин, 19 февраля. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов трогательно высказался о поддержке супруги Анны Жеребятьевой в преддверии пекинских Игр-2022.

Он признался, что жена все время ему помогает справиться с негативными эмоциями.

«Аня меня всегда поддерживает. И в самые трудные минуты она всегда была со мной, когда была подготовка к этому сезону, когда все не очень хорошо складывалось, она была рядом. Когда многое не получается, я очень сильно расстраиваюсь, и она, видимо, эти эмоции забирала и помогала мне с ними справляться», — сказал Большунов журналистам.

Напомним, российский лыжник завоевал пять наград на завершающейся Олимпиаде в Пекине. На счету Большунова три золота, одно серебро и одна бронза. От правительства РФ 25-летний лыжник получит свыше 16 млн рублей за триумфальное выступление на Играх-2022.

Ранее Анна Большунова в своем Instagram-аккаунте назвала королем завоевавшего три награды наивысшей пробы супруга.