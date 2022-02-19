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Ленобласть готова принять до 1500 беженцев с ЛДНР

Политика
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев с ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Гатчина, 19 февраля. Ленинградская область может принять до 1500 беженцев с Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделала пресс-служба губернатора Александра Дрозденко.

По данным пресс-службы, область готова принять жителей Донбасса в два этапа. Уведомление об этом уже направлено в центральный аппарат федерального министерства, имеющего подведомственные аварийно-спасательные и противопожарную службы, указали в администрации субъекта.

Ранее сообщалось, что жителям ЛДНР, разместившимся в пунктах временного пребывания в Ростовской области, пообещали выплатить обещанные российским главой государства Владимиром Путиным 10 тысяч рублей уже сегодня к вечеру. Об этом рассказали в региональном правительстве.

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