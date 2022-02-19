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Социологи РАНХиГС оценили уровень финансовой грамотности россиян

Экономика
Социологи РАНХиГС оценили уровень финансовой грамотности россиян
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС исследовал, насколько разбираются россияне в финансовых вопросах. За 10 лет ситуация не только не улучшилась, но и стала заметно хуже, передает «Коммерсантъ».

В 2012 году популярнейшими способами потратить внезапно поступившие 100 тыс. рублей у россиян были ремонт квартиры (17%), вклад в банк (13%) и оплата финансовых обязательств (10%). Большинство респондентов (60%) хотели потратить деньги сразу, а инвестиционные решения выбирали намного реже.

Спустя 10 лет граждан спросили, как бы они распорядились неожиданно поступившими 300 тыс. рублей. На первое место вышел вариант «оплата финансовых обязательств» (18,4%), затем ремонт квартиры (11,8%) и на третьем месте — помощь родственникам (9,2%). Вклад в банк разделил пятую строчку с другой опцией — потратить всю сумму на лечение (по 7,6%).

Опрос также показал, что всего половина россиян хоть как-то фиксируют расходы, тогда как 43,8% учет не ведут, хотя и ориентируются в своих тратах. При этом две трети опрошенных не пользуются никакими источниками, чтобы разобраться в теме финансов.

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