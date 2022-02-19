Операционная прибыль АвтоВАЗа выросла почти в два раза

Тольятти, 19 февраля. Финансовый отчет французского концерна Renault свидетельствует о том, что компания «АвтоВАЗ» увеличила свою чистую прибыль, которая достигла 166 млн евро.

Предыдущий год оказался прибыльным для АвтоВАЗа. До этого предприятие фиксировало убыток в 196 млн евро. Выручка отечественного автопроизводителя также выросла, прибавив 11,8%, до 3,13 млрд евро.

Операционная прибыль тольяттинского завода выросла в 1,8 раза и достигла 237 млн евро. Размер прибыли до налогового вычета возрос в 2,4 раза и составил 186 млн евро. Капитальные затраты в предыдущем году увеличились на 33,1% и вышли на уровень 229 млн евро.

Renault сообщает, что глобальные продажи автомобилей марки Lada в 2021 году увеличились на 0,3% за год и составили 385 208 тыс. моделей. Данный результат на 7% ниже, чем фиксировалось в 2019 году. Ассоциация европейского бизнеса отмечает, что АвтоВАЗ продал на российском авторынке 350 714 машин или + 2,1% к позапрошлому году. При этом бренд Lada лидирует на рынке, сохраняя долю в 21%. Экспорт машин данной марки составил 34,5 тыс. экземпляров.

АСЕА сообщает о продаже 154 автомобилей Lada в ЕС только за январь нынешнего года, что на 152,5% больше, чем в этот же месяц прошлого года.