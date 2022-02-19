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Плющенко заявил о возможном завершении карьеры Щербаковой после победы на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил о возможном завершении карьеры Щербаковой после победы на Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва

Москва, 19 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал перспективы спортивной карьеры российских фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой после Олимпиады в Пекине.

Плющенко считает, что Щербакова может завершить свою спортивную карьеру после Олимпийских игр. Он не сомневается, что фигуристка проявит себя в других сферах жизни.

Победитель Олимпиад также заявил, что в возрасте Валиевой и Трусовой спортивная жизнь только начинается, информирует РИА Новости.

«Убежден, что эти фигуристки – не однодневки, о которых забудут сразу же после единственной олимпийской победы. У них есть и заложенная техническая база, и возможность предстать в новых образах, и мотивация», — рассказал тренер.

Минспорта ранее объявил, что все призеры Олимпиады в Пекине и их наставники получат государственные награды, сообщает «Вечерняя Москва».

Жена Плющенко Яна Рудковская ранее рассказала, что спортсмен поставил на победу Щербаковой и выиграл сумму с шестью нулями.

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