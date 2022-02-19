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Артемьева не смогла приехать в Белоруссию на съемки последних «Сватов»

Шоу-бизнес
Артемьева не смогла приехать в Белоруссию на съемки последних «Сватов»
фото из личного архива

Москва, 19 февраля. Заслуженная артистка России Людмила Артемьева объяснила, что не смогла продолжить съемки в сериале «Сваты» из-за несовпадения графиков.

Артемьева записала видеообращение, в котором рассказала, что хотела оказаться на съемочной площадке вместе со своими коллегами. Сложившиеся обстоятельства не позволили ей закончить проект.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его, соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу. Но приехать у нас не получилось. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили», — сообщила артистка в видео, которое было размещено в одном из фанатских аккаунтов в Instagram.

Седьмая часть «Сватов» была доснята в прошлом году в Грузии. Снимать восьмую часть не планируется, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, 10 февраля звезда российских сериалов «Сваты», «Таксистка» и «Кто в доме хозяин» отметила день рождения. Актрисе исполнилось 59 лет.

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артемьева съемки сваты
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