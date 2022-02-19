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Глава МИД Украины Кулеба: Киев готовится к любому сценарию развития ситуации

Политика
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готовится к любому сценарию развития ситуации
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 19 февраля. Киев готовится ко всему, что может произойти в ходе развития кризисной ситуации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал 19 февраля в Мюнхене.

«Мы готовимся к любому возможному сценарию», — подчеркнул Кулеба.

Известно, что Украина потребовала провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов. Об этом попросил министр иностранных дел страны.

Ранее британское военное ведомство опубликовало карту гипотетических направлений «наступления» российских войск на украинскую территорию. Минобороны считает ее «возможной осью вторжения президента РФ Владимира Путина».

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