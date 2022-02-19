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Борис Джонсон: санкций Запада против России в ситуации по Украине может быть недостаточно

Политика
Борис Джонсон: санкций Запада против России в ситуации по Украине может быть недостаточно
gov.uk

Лондон, 19 февраля. Экономических санкций Запада в отношении Российской Федерации может быть недостаточно для того, чтобы остановить «вторжение» страны на Украину, рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Соответствующим заявлением он поделился, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, нельзя позволить Москве «шантажировать» страны Европы, чтобы «угрозы России изменили европейскую архитектуру безопасности, чтобы произошла новая Ялта и разделение региона на сферы влияния».

«Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года», — подчеркнул Джонсон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что западное сообщество забыло о правах человека в ситуации с Донбассом. Дипломат уточнила, что Западу чужды такие понятия, как «гражданское население».

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украина великобритания джонсон
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