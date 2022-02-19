Глава ЕК фон дер Ляйен «не видит» будущего у России из-за образа мышления прошлого

Мюнхен, 19 февраля. Россия может «лишить себя» процветающего будущего из-за сохранения образа мышления темного прошлого в политике государства. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия якобы может потерять светлое будущее, заявила фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности. По ее мнению, это связано с сохранением в политике России образа мышления темного прошлого. Часть ее выступления опубликовано в Twitter.

«Мир, не веря своим глазам, наблюдает, как мы сталкиваемся с крупнейшим наращиванием войск на европейской территории со времен самых мрачных дней холодной войны», — заявила председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что Россия и Китай своими действиями пытаются изменить существующий миропорядок и пытаются привести мир к «новой эре».

Фон дер Ляйен также высказывалась по поводу того, что санкции ЕС, направленные против РФ, будут содержать ограничения по кредитам и блокировку поставок технологий. Санкции могут быть применены в отношении России в случае начала войны на Украине.

Ранее министерство иностранных дел РФ назвало информацию о «российской агрессии» смешной и опасной. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска передвигаются только по территории страны, и этот факт никого не должен волновать.