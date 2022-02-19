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Кушанашвили заявил, что группа «Руки Вверх!» обманывала своих слушателей

Шоу-бизнес
Кушанашвили заявил, что группа «Руки Вверх!» обманывала своих слушателей
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

, 19 февраля. Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал про сотрудничество с группой «Руки Вверх!» и вспомнил одну хитрость, которую позволяли себе музыканты во время концертов.

Скандальный журналист заявил, что музыканты из популярной группы обманывали своих слушателей на концертах, выступая с нарисованными на картонке клавишами. По словам Кушанашвили, он вместе с группой путешествовал по городам, передает Teleprogramma.pro.

«Хорошая группа «Руки Вверх!». Они возили с собой нарисованные клавиши. Солисты били по картонке и делали какие-то движения. Картонка подпрыгивала во время выступления, а однажды упала. Позор», — заявил телеведущий в YouTube-шоу «Братский стол».

Участниками и основателями проекта являются Сергей Жуков и Алексей Потехин, которые выступали вместе в течение 13 лет, но в 2006 году объявили о закрытии группы. В 2008 году Жуков начал сольную карьеру под прежним названием.

Сын певца Сергея Жукова Энджел пошел по стопам своего отца и уже вовсю развивается как сольный артист. Наследник Жукова опубликовал видеоклип на песню «Девочка-депрессия», который собрал более миллиона просмотров на YouTube. Вслед за ним Энджел выпустил новый ролик, который также покорил многих слушателей.

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