Норвежец Нортуг поздравил Большунова с триумфом на ОИ-2022

Пекин, 19 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг прокомментировал триумфальное выступление россиянина Александра Большунова на пекинской Олимпиаде — 2022.

По его словам, Большунов является настоящим королем лыж. Он признался, что ему очень понравилась гонка. Кроме того, норвежец указал на то, что российская команда имеет полное право как следует отметить победу Большунова.

«Сегодня у русских в отеле будет водка. Большунов невероятен. Потрясающая гонка. «Король лыж» — как говорят в России, когда ты выигрываешь скиатлон и масс-старт», — сказал Нортуг в эфире TV2.

На пекинских Играх-2022 Большунов выиграл золото в скиатлоне, эстафете 4х10 км и масс-старте. На его счету также серебро в «разделке» на 15 км и бронза в командном спринте. На ОИ-2018 в Пхенчхане 25-летний лыжник выиграл три бронзовые награды и одно серебро.

Россия идет на восьмом месте в промежуточном медальном зачете на пекинских Играх-2022, в активе команды 29 наград (6-10-13).