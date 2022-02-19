Выпущенные в рамках учений стратегических сил ВС РФ ракеты успешно поразили цели

Москва, 19 февраля. Запуски ракет, выполненные в рамках учений сил стратегического сдерживания ВС РФ, были успешными, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в пресс-релизе, поставленные в рамках маневров задачи выполнены, все боеприпасы поразили цели.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — говорится в публикации.

Тренировочные мероприятия проводились под руководством президента России Владимира Путина. Глава государства наблюдал за ходом учений их ситуационного центра вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.