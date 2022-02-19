Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 17:13
17:12
Политика
Политик Куликов предсказал изменение границ ЛДНР в ближайшие дни
17:08
Политика
Режим повышенной готовности ввели в Воронежской области из-за беженцев
17:08
Происшествия
Привязанный к кресту труп женщины нашли на кладбище в Рязани
17:06
Общество
Первые поезда с беженцами из Донбасса прибыли в Россию
17:05
Происшествия
Бордель с женщинами легкого поведения накрыли в центре Петербурга
17:00
Армия
Боеприпас попал в дом в приграничном хуторе Ростовской области
17:00
Весь мир
Сирийские военные снова развернули колонну ВС США в провинции Хасака
16:59
Общество
Провидица Ванга назвала зеркальную дату 22.02.2022 опасным днем для всего мира
16:57
Происшествия
Путин направил соболезнования королю Испании после трагедии у берегов Канады
16:55
Происшествия
Девушку и двоих парней избили возле ночного клуба в Красноярске
Все новости

Выпущенные в рамках учений стратегических сил ВС РФ ракеты успешно поразили цели

Армия
Выпущенные в рамках учений стратегических сил ВС РФ ракеты успешно поразили цели
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 февраля. Запуски ракет, выполненные в рамках учений сил стратегического сдерживания ВС РФ, были успешными, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в пресс-релизе, поставленные в рамках маневров задачи выполнены, все боеприпасы поразили цели.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — говорится в публикации.

Тренировочные мероприятия проводились под руководством президента России Владимира Путина. Глава государства наблюдал за ходом учений их ситуационного центра вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Выпущенные в рамках учений стратегических сил ВС РФ ракеты успешно поразили цели
россия учения вс рф
Комментировать