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Из информационной мухи делают слона: политолог Рогов об ажиотаже вокруг указа Путина о военных сборах

Политика
Из информационной мухи делают слона: политолог Рогов об ажиотаже вокруг указа Путина о военных сборах
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Указ президента Владимира Путина о призыве запасников на военные сборы не стоит связывать с осложнением ситуации на юго-востоке Украины и массовой эвакуацией населения из ДНР и ЛНР. Так считает политолог Владимир Рогов. Почему не нужно проводить параллели между президентским указом и Донбассом, он подробно объяснил в беседе с ФАН.

«Это — ежегодный указ, который издается каждый год в разные даты, но суть от этого не меняется. И это все осуществляется в соответствии с федеральным законом от 31 мая 1996 года об обороне и с федеральным законом от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. Так, например, в прошлом году аналогичный приказ российский президент издавал 26 апреля. А, например, в 2020 году — непосредственно 29 июня. И тогда почему-то никто не кричал, что Путин нападет», — объяснил политолог.

По словам Владимира Рогова, ажиотаж вокруг указа Путина о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы создают исключительно западные СМИ.

«По сути, этот указ и постоянные кадровые изменения в силовых структурах всегда вызывают прилив эмоций и желание сделать из этого сенсацию. И при том количестве служивых людей в России — это нормальные, рабочие, рутинные процессы — и не более того. Кто-то пытается сделать из информационной мухи громадного слона», — подчеркнул Владимир Рогов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан из запаса на военные сборы в 2022 году. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству и органам исполнительной власти в регионах России было поручено обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для успешного проведения призыва граждан на сборы.

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