«Инициатива на стороне Украины и Запада!»: Кот о готовности Донбасса к любому сценарию

Нагнетание обстановки вокруг юго-востока Украины со стороны ВСУ происходит затем, чтобы влиятельные игроки на международной арене могли обвинить Россию и республики Донбасса в неких «агрессивных» действиях. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Он отметил, что поездка президента Владимира Зеленского на конференцию по безопасности в Мюнхене 19 февраля не принесет мира на «многострадальную русскую землю».

«Это просто очередной «Мюнхенский сговор», — подчеркнул Кот. — Во время предыдущего, я напомню, была развязана мировая война! Украина сегодня вместе с Западом старается всеми правдами и неправдами обвинить нас в развязывании конфликта в то время, как сама делает все, чтобы его раздуть. Мы видим десятки тысяч беженцев — детей, сирот, матерей — которые движутся в сторону Ростовской области. И уже многие регионы России заявили о готовности принятия этих людей у себя и обеспечения их всем необходимым».

Политолог заявил, что «никто не знает, что будет дальше».

Федеральное агентство новостей /

«Инициатива на стороне Украины и Запада! — подчеркнул он. — Но мы готовы к любому развитию событий. Сегодня в Луганской Народной Республике введено военное положение. И я хотел бы напомнить, что подавляющая часть мужского населения ДНР и ЛНР имеет боевой опыт — если и не с оружием в руках, то по крайней мере в тылу, живя в прифронтовой линии».

Эксперт добавил, что Россия не позволит Киеву устроить в Донбассе геноцид.

«Не будет второй Сребреницы, когда дети, женщины, старики — все! — вырезаются подчистую, — заявил собеседник ФАН. — И, если понадобится, то мы вмешаемся в процесс, и плевать нам на визги Запада!»

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