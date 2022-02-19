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Главы МИД стран G7 встретились на Мюнхенской конференции по безопасности

Политика
Главы МИД стран G7 встретились на Мюнхенской конференции по безопасности
pixabay.com

Мюнхен, 19 февраля. Министры иностранных дел стран «Большой семерки» начали переговоры в рамках конференции по безопасности. Об этом информирует агентство Kyodo.

Подробностей встречи пока не появилось. Однако ранее стало известно, что главы МИД стран G7 обсудят ситуацию вокруг Украины.

Россия отказалась принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Страны Запада активно распространяют миф о «вторжении» РФ на украинскую территорию. Кремль опроверг подобную теорию и заверил, что Москва не собирается ни на кого «нападать».

Ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства вернется в Киев сразу после конференции. Сейчас он находится в Мюнхене.

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