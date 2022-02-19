НМ ДНР: ВСУ хотят разрушить инфраструктуру на протяжении 15 км за линией фронта в Донбассе

Донецк, 19 февраля. Вооруженные силы Украины намерены продвинуться на 15 километров вглубь республик Донбасса, уничтожив при этом всю инфраструктуру, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, о планах ВСУ стало известно благодаря работе разведки. Так, в НМ ДНР выяснили, что основной целью украинских военных является «зачистка» Донбасса от русскоязычного населения. На реализацию операции было выделено пять дней.

Ранее Басурин также сообщал о подготовке в регионе диверсий СБУ. Кроме того, киевские силовики намерены провести похищение и ликвидацию отдельных должностных лиц ЛДНР.