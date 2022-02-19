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Военный эксперт Кошкин назвал учения стратегических сил ВС РФ сигналом для НАТО

Армия
Военный эксперт Кошкин назвал учения стратегических сил ВС РФ сигналом для НАТО
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 февраля. Россия смогла застать США и их союзников по НАТО врасплох маневрами сил стратегического сдерживания, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

В комментарии для издания «ПолитРоссия» аналитик раскрыл смысл внезапных учений, которые проводятся под руководством президента РФ Владимира Путина. По его мнению, таким образом Москва направила Североатлантическому альянсу жесткий сигнал на фоне растущей напряженности на мировой арене.

«В этой сложнейшей ситуации вдруг на секретном заседании в конгрессе председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли докладывает, что учения ядерной триады "Гром", которые обычно Россия проводит в конце года, вдруг переносятся на февраль. И это серьезно обеспокоило командование», — заметил эксперт.

Военный эксперт Кошкин назвал учения стратегических сил ВС РФ сигналом для НАТО
Федеральное агентство новостей /

На этом фоне, подчеркивает Кошкин, в Соединенных Штатах стали осознавать, что Россия приводит свои ядерные силы в состояние высокой боеготовности.

Ранее представители Министерства обороны РФ опубликовали видео запуска межконтинентальной ракеты «Ярс». Она преодолела расстояние от космодрома Плесецк в Архангельской области до полигона Кура на Камчатке. Глава государства наблюдает за ходом учений из ситуационного центра в Кремле. К нему присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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