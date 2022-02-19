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Психологическое давление: политолог Кот об обстреле ДНР войсками Украины

Политика
Психологическое давление: политолог Кот об обстреле ДНР войсками Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Украина всеми силами нагнетает обстановку на юго-востоке. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что по ДНР за прошлые сутки выпущены около 600 снарядов.

«Полноценной войной это еще назвать сложно, — заметил Кот. — Основные силы вооруженной до зубов Украины еще не брошены в бой. Я говорю сейчас про «Ураганы», авиацию, танки. Вместе с тем артиллерия и запрещенные минскими договоренностями минометы уже используются с целью нагнетания ситуации вокруг Донбасса в надежде, что у ополчения не выдержат нервы. Тогда Киев предпримет попытку обвинить российскую сторону в развязывании войны».

Политолог отметил, что, по его информации, армия ДНР получила приказ открывать ответный огонь для подавления огневых точек ВСУ.

«Психологическое давление»: политолог Кот об обстреле ДНР войсками Украины
Федеральное агентство новостей /

«Думаю, что эскалация продолжится, а 600 снарядов, выпущенных в сторону народных республик со стороны нацистов, — это очень серьезное повышение градуса противостояния, — сказал эксперт. — Например, еще неделю назад снаряды исчислялись десятками и даже единицами! Это значит, что Украина нагнетает обстановку».

Собеседник ФАН напомнил, что в ДНР проводятся диверсии: взрываются машины и газопроводы.

«Целью всего этого является прежде всего психологическое давление на население региона, — отметил Кот. — Слава Богу, мы пока еще не слышим о жертвах среди мирных людей, хотя наверняка мы вскоре узнаем о них».

Ранее представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик объяснил опасность появления британских военных в Эстонии.

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