Генсек НАТО Столтенберг промолчал об эвакуации из ЛДНР

Мюнхен, 19 февраля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил проигнорировать тему эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик. Речь идет о его выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.

Его примеру последовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«НАТО всегда очень транспарентна по поводу попыток России создать предлог, ситуацию, которую они используют как обоснование для нападения на Украину», — отметил Столтенберг, отвечая на вопрос о сложившейся обстановке.

По словам генсека НАТО, Россия якобы предпринимает попытки для создания опасных ситуаций. Москва действует таким образом, чтобы «напасть» на Украину, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что границу из Донбасса в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек.