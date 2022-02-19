Захарова считает киевский режим направленным против человечества

Москва, 19 февраля. Западное сообщество забыло о правах человека в ситуации с Донбассом, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Западу чужды такие понятия, как «гражданское население».

Представители западных стран в ситуации с Донбассом забыли о том, что у людей есть права. Об этом заявила Мария Захарова. Для представителей «цивилизованных демократий» нет необходимости помнить о правах человека, пишет представитель российского МИД. Однако, подчеркивает Захарова, жители ДНР и ЛНР нуждаются в помощи и поддержке. А тех, кто будет продолжать не замечать, в каком бедственном положении находятся жители республик, можно назвать соучастниками режима Киева против человечества.

«Многое западным демократизаторам сходило с рук. Миллионы погибших по всему миру от их геополитических экспериментов уже не способны призвать своего убийцу к ответу. Россия делала все возможное, чтобы противодействовать бесчинствам...», – написала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что России не привыкать оппонировать злу. РФ находится на «светлой стороне истории», заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что «англосаксам нужна война». Так она отреагировала на информацию об отправке войск США в Польшу, назвав это показательной истерикой Белого дома.