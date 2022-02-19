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Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине

Спорт
Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине
twitter.com  /  Beijing 2022

Пекин, 19 февраля. Национальная команда Норвегии стала победителем в общем медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине.

Норвежцы завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимают немецкие спортсмены, в активе которых 10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей. На третьей строчке расположилась сборная США.

Сборная России идет на восьмом месте в общем зачете с шестью золотыми медалями. Для норвежцев эта победа стала второй подряд на зимних Олимпийских играх.

Ранее российская команда на Играх в Пекине повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 наград разного достоинства.

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