Романов: Генсек ООН пытается отвлечь внимание общественности от проблем профильной миссии в ЦАР

Заявления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша против россиян в Центральноафриканской Республике являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Организации Объединенных Наций. Такое мнение озвучил политический аналитик Роман Романов в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

Выступление генсека было основано на документе, предоставленном экспертами многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). В докладе для Совбеза ООН Гутерреш упомянул «ЧВК Вагнера».

«Антониу Гутерреш пытается сместить фокус внимания. ООН является неэффективной структурой для решения международных конфликтов. Миссии ООН не функциональные и полностью нерабочие. Этот инструмент работал где-то до второй половины 20-го века, сейчас же он потерял весь свой смысл. Высшее политическое руководство ООН очень часто работает в канве тех, кто против распространения российской сферы влияния, в том числе и в африканском регионе», — заявил Романов.

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По мнению собеседника ФАН, иностранные акторы опасаются успеха россиян в ЦАР, так как их нелегальные схемы коллективного Запада не будут работать в условиях мира:

«Они пытаются сместить акцент со своих собственных проблем и провалов, а я напомню, что до прихода российских специалистов на территорию Центральноафриканской Республики это государство долгие годы находилось в состоянии нерешаемого вооруженного конфликта. Отечественные инструкторы стабилизировали ситуацию, что, видимо, беспокоит некоторых элит на Западе. Они прекрасно понимают, что завершение гражданской войны прикрывает многие виды теневых потоков. Напомню, что ЦАР чрезвычайно богата ценными полезными ископаемыми. Кроме того, стабилизация обстановки повышает уровень русского влияния в регионе, а это не нравится нашим западным партнерам, мнение которых и отражает Генеральный секретарь ООН».

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Политолог уверен, что ООН игнорирует деятельность США и Франции из-за того, что является подконтрольным им ведомством. Романов считает, что Организация Объединенных Наций не сможет решить проблемы Африки, так как они выгодны целому ряду иностранных элит:

«Скорее всего, Гутерреш знает о преступлениях миротворцев ООН, но закрывает глаза на ведение нелегальной деятельности. Тут важно понимать, что ему как лидеру организации выгодно расширять присутствие ООН. Когда в зоне их интересов начинает действовать Россия, они испытывают беспокойство. Вся проблема заключается в том, что когда военные или околовоенные операции проводит Запад или Франция, то, к сожалению, ООН затыкает свой язык в одно место и предпочитает помалкивать. Она подконтрольна коллективному Западу. То есть, современная ООН это лишь средство выражения мнений иностранных элит, хотя она все еще остается площадкой для обсуждения международных проблем. Внутри ООН существует конкретный интерес, и державы, которые хотят откусить кусочек африканского пирога, не могут договориться. И вряд ли когда-нибудь у них это получится. ООН никогда не решит африканские проблемы, поскольку наличие этих проблем выгодно многим западным государствам».

Ранее Иван Аркатов рассказал, как контингент ООН наживается на страданиях центральноафриканцев, взаимодействует с боевиками различных группировок и почему их преступления покрывает генеральный секретарь Антониу Гутерреш. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.