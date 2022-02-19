Газоснабжение в Каменнобродском районе Луганска восстановлено после взрыва

Луганск, 19 февраля. Специалисты «Луганскгаза» провели демонтажные и восстановительные работы на газораспределительном пункте №39, расположенном в Каменнобродском районе Луганска. Ранее на нем произошел взрыв.

Отмечается, что в результате взрыва на ГРП №39, расположенном на улице Веселогоровской, без газоснабжения остались жители трех частных и двух государственных жилых домов, а также городская больница №4. После проведения восстановительных и демонтажных работ подача газа всем отключенным от него потребителям была возобновлена, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

Взрыв на газораспределительном пункте №39 произошел минувшей ночью. Как утверждает генеральный директор «Луганскгаз» Татьяна Богородько, причиной взрыва стала диверсия. К такому выводу эксперты пришли после оценки характера нанесенных пункту повреждений.