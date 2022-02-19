Борьба с подорожанием товаров на фоне энергокризиса обойдется Италии в 18 млрд евро

Рим, 19 февраля. Компенсирование роста цен из-за повышенных котировок энергоресурсов будет стоить Италии еще около 8 млрд евро вдобавок к уже потраченным средствам, пишет агентство Bloomberg.

Власти Италии собираются выделить дополнительно порядка 8 млрд евро в качестве компенсаций за рост цен в условиях европейского энергетического кризиса.

Предполагается, что на защиту потребителей и компаний от резкого скачка цен на энергоносители правительство направит примерно 6 млрд евро. Оставшиеся 2 млрд евро должны пойти на поддержку экономических секторов, которые зависят от нефтегазовой отрасли. Среди них значится и автомобильный сегмент.

К данному времени Рим уже потратил свыше 10 млрд евро на те же цели. Тем не менее стоимость товаров и услуг в стране продолжает расти, так как кризис не миновал. Как заявляют в местных энергокомпаниях, квитанции за электричество уже в I квартале могут вырасти на 131%, а стоимость газа может подняться на 90%.

Председатель правительства республики Марио Драги ранее отметил, что может посетить Российскую Федерацию в самое ближайшее время. Проработка визита уже началась, что также подтвердил посол Италии в Москве Джорджо Стараче.