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Борьба с подорожанием товаров на фоне энергокризиса обойдется Италии в 18 млрд евро

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 15:39
Экономика
Борьба с подорожанием товаров на фоне энергокризиса обойдется Италии в 18 млрд евро
пресс-служба первого канала

Рим, 19 февраля. Компенсирование роста цен из-за повышенных котировок энергоресурсов будет стоить Италии еще около 8 млрд евро вдобавок к уже потраченным средствам, пишет агентство Bloomberg.

Власти Италии собираются выделить дополнительно порядка 8 млрд евро в качестве компенсаций за рост цен в условиях европейского энергетического кризиса.

Предполагается, что на защиту потребителей и компаний от резкого скачка цен на энергоносители правительство направит примерно 6 млрд евро. Оставшиеся 2 млрд евро должны пойти на поддержку экономических секторов, которые зависят от нефтегазовой отрасли. Среди них значится и автомобильный сегмент.

К данному времени Рим уже потратил свыше 10 млрд евро на те же цели. Тем не менее стоимость товаров и услуг в стране продолжает расти, так как кризис не миновал. Как заявляют в местных энергокомпаниях, квитанции за электричество уже в I квартале могут вырасти на 131%, а стоимость газа может подняться на 90%.

Председатель правительства республики Марио Драги ранее отметил, что может посетить Российскую Федерацию в самое ближайшее время. Проработка визита уже началась, что также подтвердил посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

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италия господдержка природный газ энергокризис
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