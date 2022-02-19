Агентство Argus ожидает сохранение высокого спроса на уголь в Европе

Москва, 19 февраля. Спрос на уголь в Северо-Западной Европе в ближайшие годы останется высоким, что будет поддерживать экспорт российского сырья, заявил редактор Coal Daily International международного ценового агентства Argus Алекс Такре.

С октября 2021 года рынок заметил существенную выгоду в плане работы именно на угле для генерации, даже в горизонте 2024 года. Это означает, что спрос на ископаемое как топливо для генерации в ЕС должен оставаться довольно сильным в ближайшем будущем.

«Соответственно, покупатели будут стремиться заручиться гарантией поставки определенных объемов, в том числе будут актуальны поставки российского угля в Европу», — сказал Такре на конференции «Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки».

Он также добавил, что при нынешних высоких ценах на газ европейской генерации будет выгоднее использовать уголь. Другой причиной роста спроса на него, по мнению эксперта, является отказ ряда стран (прежде всего Германии) от атомной энергетики.

Минэнерго РФ готовит крупное соглашение с Китаем о поставках угля. На конференции «Argus Уголь России 2022» ведомство указало, что экспорт энергоресурсов имеет хорошие перспективы до 2030 года.