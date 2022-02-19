Мэр Нью-Йорка решил выгнать всех бездомных из метрополитена

Нью-Йорк, 19 февраля. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что планирует очистить городское метро от бездомных. Его слова передает телеканал CBS News.

A key component of the plan will direct the NYPD to enforce rules against people sleeping across multiple seats, exhibiting "aggressive" behavior and creating an "unsanitary environment" https://t.co/AI9fambaMc — CBS News (@CBSNews) February 19, 2022

Согласно заявлению Адамса, полиция теперь будет тщательно следить за всеми, кто спит на территории метро, ведет себя агрессивно или создает «антисанитарную среду». План также подразумевает, чтобы все пассажиры покидали вагон в конце каждой линии.

«Система метрополитена не предназначена для жилья. Это сделано, чтобы быть транспортом, и мы должны вернуться к этой философии», — сказал мэр.

Адамс отметил, что власти не собираются бросать «бездомных братьев и сестер». План предусматривает расширение услуг по уходу за больными и людьми без жилья, а также создание дополнительных центров для проживания.

«Речь идет не об аресте людей, речь идет об решении проблемы. Мы не собираемся опускать руки», — сказал Адамс.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул также объявила, что потратит на то, чтобы решить проблему с бездомными 39 млн долларов. На эти деньги расширят существующие клиники, а также добавят дополнительные койки в центры для бездомных.

В сентябре 2021 года в службе безопасности Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) сообщили, что количество бездомных за лето выросло почти на 45%. Подземки в качестве жилых помещений в среднем стали использовать 15 человек в августе по сравнению с 10-ю в мае.