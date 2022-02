Мэр Нью-Йорка решил выгнать всех бездомных из метрополитена

Нью-Йорк, 19 февраля. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что планирует очистить городское метро от бездомных. Его слова передает телеканал CBS News.

A key component of the plan will direct the NYPD to enforce rules against people sleeping across multiple seats, exhibiting "aggressive" behavior and creating an "unsanitary environment" https://t.co/AI9fambaMc