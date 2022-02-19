Игорь Верник вспомнил работу с покойным Борисом Невзоровым

Москва, 19 февраля. Телеведущий Игорь Верник скорбит по уходу из жизни народного артиста Российской Федерации Бориса Невзорова.

Невзоров скончался 18 февраля. Поклонники и коллеги артиста выражают соболезнования в связи с его смертью.

Скончавшийся от последствий перенесенной коронавирусной инфекции актер снимался с Верником в фильме «Кардиограмма любви». Режиссером проекта выступила Оксана Байрак, которая выразила соболезнования по утрате артиста, пишет Teleprogramma.pro.

«Помню все. Как вчера. Спасибо вам, Оксана, за то, что подарили мне возможность партнерствовать с Борисом, за этот опыт. За «Кардиограмму любви» наших героев. Светлая память», — написал Верник под постом Байрак в ее Instagram-аккаунте.

Невзоров ушел из жизни в возрасте 72 лет. У звезды фильма «Дурак» осталась двухлетняя дочь от бухгалтера Елены Хрипуновой. Наследница стала дня него третьим ребенком, пишут «Дни.ру».