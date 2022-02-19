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Нападающий «Ростова» Тошевски перебрался в словацкий клуб на правах аренды

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 15:32
Спорт
Нападающий «Ростова» Тошевски перебрался в словацкий клуб на правах аренды
Prt Scr youtube.com  /  FC ROSTOV

Ростов, 19 февраля. Северомакедонский форвард «Ростова» Давид Тошевски перешел в клуб «Земплин Михаловце» на правах аренды, сообщается в Twitter-аккаунте российской команды.

Арендное соглашение футболиста со словацким клубом рассчитано до конца 2022 года.

«Желаем Давиду успешной игры в «Земплин Михаловце»!» — следует из сообщения клубной пресс-службы.

Тошевски перебрался в Российскую премьер-лигу (РПЛ) летом 2020 года, перейдя из клуба «Работнички» за 1 млн евро. Форвард сыграл за ростовчан семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тошевски в 400 тысяч евро.

Ранее «Зенит» объявил об аренде защитника казахстанского «Кайрата» Нуралы Алипа. Футболист перешел в стан сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона.

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футбол рпл Давид Тошевски
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