ВС РФ в рамках учений произвели запуск «Искандера» с полигона в Астраханской области

Москва, 19 февраля. Российские военные отработали запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», сообщает пресс-служба Кремля.

Пуск состоялся в рамках масштабных учений сил стратегического сдерживания ВС РФ на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер"», — говорится в сообщении.

Ранее представители Министерства обороны РФ опубликовали видео запуска межконтинентальной ракеты «Ярс». Она пролетела с космодрома Плесецк в Архангельской области до полигона Кура на Камчатке.