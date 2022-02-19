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ВС РФ в рамках учений произвели запуск «Искандера» с полигона в Астраханской области

Армия
ВС РФ в рамках учений произвели запуск «Искандера» с полигона в Астраханской области
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 февраля. Российские военные отработали запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», сообщает пресс-служба Кремля.

Пуск состоялся в рамках масштабных учений сил стратегического сдерживания ВС РФ на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер"», — говорится в сообщении.

Ранее представители Министерства обороны РФ опубликовали видео запуска межконтинентальной ракеты «Ярс». Она пролетела с космодрома Плесецк в Архангельской области до полигона Кура на Камчатке.

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