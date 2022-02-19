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Елена Вяльбе станцевала в честь победы лыжника Большунова на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Елена Вяльбе станцевала в честь победы лыжника Большунова на Олимпиаде в Пекине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Перегудов Роман

Пекин, 19 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе устроила танцы после победы Александра Большунова в марафоне на 30 километров.

Российский лыжник выиграл гонку с большим запасом. Ближайший преследователь Большунова, другой россиянин Иван Якимушкин, отстал от олимпийского чемпиона на 5,5 секунды. Глава ФЛРГ Елена Вяльбе не стала сдерживать эмоции после великолепной гонки в исполнении ее подопечных и продемонстрировала свои танцевальные умения.

Сборная России повторила собственный рекорд по количеству медалей, которые завоевали спортсмены в течение одного олимпийского турнира. Всего в активе атлетов 29 наград различного достоинства.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Елена Вяльбе станцевала в честь победы лыжника Большунова на Олимпиаде в Пекине
спорт елена вяльбе олимпиада лыжи
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