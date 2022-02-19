Евгений Плющенко рассказал о подготовке Александры Трусовой к Олимпиаде

Москва, 19 февраля. Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко прокомментировал сотрудничество с фигуристкой Александрой Трусовой.

Плющенко стал тренером Трусовой в мае 2020 года, но спустя год заявил, что его подопечная переходит к тренеру Этери Тутберидзе.

«Хвалить себя и свой штаб не буду. Мы старались развивать фигуристку. Меняли технику, в частности, вход в группировку. Старались ставить интересные программы. Дало ли это что-то Саше, нужно спросить у нее. Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал», — сообщил двукратный олимпийский чемпион в интервью Р-Спорт.

Ранее Трусова расплакалась после присуждения серебряной медали за одиночную программу. Спортсменка заявила, что больше никогда не выйдет на лед.

Накануне самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает «Вечерняя Москва». Этим же рейсом из Пекина прилетел фристайлист Илья Буров.