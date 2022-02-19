Sohu: российский Ил-38 с полувековой историей сорвал операцию «стелс-подлодки» ВМС США

Пекин, 19 февраля. Вторжение американской подлодки в территориальные воды России продемонстрировали слабость ВМС США, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», ткнули американских военных в неудобную правду о причинах срыва операции атомной субмарины USS Missouri типа Virginia, которую в Соединенных Штатах считают «стелс-подлодкой». Обнаружить аппарат смог российский Ил-38 с полувековой историей.

«В инциденте участвовал противолодочный самолет Ил-38. Может быть, именно он был главным героем того дня?» — отмечают авторы статьи.

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Противолодочные самолеты средней дальности Ил-38 производились с 1967 по 1972 год, но столь внушительный возврат не мешает им выполнять свои функции и сегодня. Инцидент с американской подлодкой, которая вторглась в территориальные воды РФ, наглядно демонстрирует эффективность Ил-38.

Атомная подводная лодка USS Missouri Военно-морских сил США была замечена в районе курильского острова Уруп 12 февраля. Субмарина действовала в российских национальных водах, в связи с чем фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства. Операция по выдворению нарушителя заняла несколько часов.