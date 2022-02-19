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Аналитики Argus: уголь будет пользоваться высоким спросом на рынке

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 15:18
Экономика
Аналитики Argus: уголь будет пользоваться высоким спросом на рынке
flickr.com  /  Bureau of Land Management

Москва, 19 февраля. Эксперты агентства Argus уверены в сохранении высокого спроса на уголь не только в Европе, но и в Китае с Индией. КНР планирует использовать ТЭС на полную мощность для обеспечения энергобезопасности страны, а Индия хочет увеличить добычу энергоресурса, сообщает «Прайм».

Китай — один из крупнейших потребителей угля в мире. В декабре 2021 года добыча данного вида топлива в этой стране достигла рекордных показателей за месяц — 384,67 млн тонн. В минувшем году в Китае было добыто 4,07 млрд тонн угля. Спрос на сырье в стране будет расти в нынешнем году, считают эксперты.

Индия намерена увеличить добычу угля к 2023 -2024 гг., до 1,2 млрд тонн в год. В 2019-2020 гг. там было добыто 730,87 млн тонн угля. В 2020-2021 гг. — 716,1 млн тонн. Власти страны также планируют со временем начать разработку новых месторождений, благодаря чему можно увеличить добычу энергоресурса на 160 млн тонн в год.

Алекс Такре, редактор издания Coal Daily International агентства Argus считает, что из-за подорожания газа Европе выгоднее использовать уголь. Он уверен в сохранении спроса на сырье в ЕС до 2024 года. Больше всех угля в Европе использует Германия, увеличившая в 2021 году его покупку на 24,5%, до 39 млн тонн. Эксперты считают, что в 2022 году Германия купит 42 млн тонн энергоресурса.

Ситуация на Украине провоцирует рост стоимости угля на мировых рынках. Подорожание идет быстрыми темпами.

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китай индия уголь европа
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