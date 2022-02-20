Соловьев: Обещание замглавы полиции Украины преследовать за Русский мир — фашизм

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил ФАН: слова высокопоставленного украинского силовика о том, что все симпатизирующие Русскому миру в его стране будут приравниваться к преступникам, говорят о том, что этот человек далек от юриспруденции и не понимает не только того, из чего складывается состав преступления, но и что такое права человека. Правовед заключил, что заявление заместителя главного полицейского Украины — фашистский лозунг.

Накануне замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил на брифинге, что любителей Русского мира на Украине будут задерживать и привлекать к ответственности, а также будут «оперативно реагировать на все риски».

Общественный деятель Иван Соловьев усомнился в том, что у господина Фацевича есть юридическое образование. Он высказал мнение о том, что сегодня на Украине в плане кадров может быть что угодно: три года санитарка из США Ульяна Супрун исполняла там обязанности главы минздрава.

«Похоже, что замглавы Национальной полиции Украины также не имеет профильного образования. Если бы он был юристом, то понимал бы, что для преследования любителей Русского мира надо иметь четкое определение, что этот Русский мир означает. После этого надо дать определение субъекту, то есть любителю Русского мира. Мы понимаем, кто такие любители горилки и сала, а также можем идентифицировать сторонников Бандеры. Очевидно, киевский начальник подразумевает под любителями Русского мира тех, кто думает и говорит по-русски. Таких, согласно статистике, на Украине более 70% граждан», — предположил доктор юридических наук.

Профессор допустил, что высокопоставленный украинский силовик не отдает себе отчета в том, что говорит перед журналистами — возможно, он просто хотел попиариться, как это делают все украинские чиновники. Соловьев отметил, что говорить глупости у них стало нормой: главное, чтобы заявление было антироссийским.

«С точки зрения юриспруденции этот человек профессионально непригоден. Он должен охранять закон, но вместо этого лезет в политику и допускает фашистскую риторику. Именно в гитлеровской Германии закон подменили идеологией, а охрану прав — фашизмом. Мы помним, что в Третьем рейхе с народными массами работала не полиция, а гестапо. Все, кто не мог или не хотел отнести себя к «титульной нации», в те времена в Германии лишались всех прав. Нет ничего более мерзкого, чем расизм, преследование человека за его национальность. Нечто похожее происходит на Украине: русский язык там на официальном уровне не признан государственным, а русские не считаются основной нацией, по сути, они поставлены вне закона», — заявил профессор.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Собеседник ФАН сказал, что, возможно, Александр Фацевич не вполне отдает себе отчет в том, что делает. Ведь, если верить прогосударственным украинским новостным агентствам, Украину вот-вот захватит Россия, и тогда, следуя логике, всем преступникам придется нести ответственность перед законом. По словам эксперта, в действительности замглавы Национальной полиции Незалежной, как и другие чиновники, кричащие о «российской угрозе», понимает, что никакой российской агрессии нет и не будет. Соловьев отметил, что украинские чиновники и политики просто выслуживаются перед сегодняшней властью, но придет время, и им придется ответить перед собственным народом за свои слова и поступки.

Ранее ФАН проанализировал заявление разведки Эстонии о «российском нападении» на Украину. Очевидно: нелепый текст писали люди, далекие от армии.