Киев, 19 февраля. Переброска американских дипломатов из Киева во Львов на самом деле служит прикрытием неприятному для США процессу — выполнению важных требований Москвы, выдвинутых в недавнем ультиматуме.

Все, что сейчас происходит вокруг Украины, можно с уверенностью назвать продолжением тонкой игры США в рамках достигнутых с Москвой договоренностей. Вашингтон все-таки пошел на серьезные уступки России в переговорах по гарантиям безопасности, однако не может действовать открыто. Внутриполитическая ситуация в США такова, что даже намек на сближение или примирение с Россией может привести к мятежу в политической верхушке. Поэтому команда Байдена выкручивается, как может, лишь бы сохранить хорошую мину при плохой игре.

Вся это шумиха вокруг воображаемого вторжения на Украину является частью прикрытия масштабного отступления США на данном направлении. Даже спешная переброска посольства во Львов — это лишь операция прикрытия, которая должна скрыть выполнение важных требований Москвы по Украине.

ФБА «Экономика сегодня» /

Таким мнением с журналисткой Анастасией Гусаревой поделился украинский экономист, эксперт в сфере энергетической безопасности Валентин Землянский, призвав украинцев не поддаваться воинственной истерии, намеренно раздуваемой западными СМИ. Он отметил, что Вашингтон проигрывает украинское направление России и довольно-таки позорно отступает (во всяком случае в глазах своих сателлитов), поэтому и разыгрывает масштабный спектакль, чтобы пустить пыль глаза.

«Дипломатов США уже вывезли, а своим гражданам посоветовали просто бежать из Украины. Хотя посольство — это было лишь прикрытие массового отъезда иностранных инструкторов. Это, кстати, было одно из важных условий Москвы, которое с готовностью выполнил Вашингтон, прикрываясь сказкой о вторжении и необходимости эвакуировать дипломатов. Посольства просто сдвинулись на запад, а инструктора уехали. США пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре и даже подают все эти метания как некую победу. Хотя на самом деле Вашингтон последовательно выполняет все главные требования РФ, прикрываясь довольно-таки дешевым спектаклем», — расшифровал постановку американцев Землянский.

Эксперт подчеркнул, что сам переезд дипломатов в ракурсе вывоза инструкторов тоже выглядит как беспрекословное выполнение требований Москвы. И чем серьезнее становятся уступки, тем грандиознее шумиху пытаются поднять США. Землянский иронично отметил, что страшно подумать, какой концерт устроит Вашингтон, когда придется окончательно передать контроль над Украиной, вернув ее в зону влияния России. Именно к этому, по мнению эксперта, все и идет. Американцы, правда, пытаются максимально нагадить, провоцируя хаос перед самым бегством, однако конечный итог все равно будет тот же —заокеанские стратеги, наконец, свернут так называемый украинский проект.

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