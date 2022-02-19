Российские и белорусские военные провели контрнаступление на учениях «Союзная решимость»

Москва, 19 февраля. Вооруженные силы России и Белоруссии совместно отработали оборону с переходом в контрнаступление на учениях «Союзная решимость — 2022».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, маневры проводились при участии авиации, ракетных войск и артиллерии.

«В ходе практических действий обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, а также во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь приступили к нанесению контрудара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко следят за ходом учений стратегических сил ВС РФ.