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Недельный рост стоимости мазута на бирже превысил 3%

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 15:13
Экономика
Недельный рост стоимости мазута на бирже превысил 3%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Биржевая цена на топочный мазут в Европейской части РФ с 14 по 18 февраля увеличилась более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута за торговую неделю продемонстрировала рост на 3,2%. В минувшую пятницу показатель увеличился на 1,5%, до 32,43 тысячи рублей за тонну.

Тем самым стоимость мазута снова обновила рекордное значение. Цена мазута достигала максимума четыре торговых дня из пяти на текущей неделе: 14 февраля, а также с 16 по 18 февраля.

Азиатские импортеры пытаются оценить, насколько рискованно приобретать у России сырье, дизельное топливо и мазут в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. Соответствующие данные ранее озвучило американское агентство Bloomberg.

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топливо торги мазут
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