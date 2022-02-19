Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ нанесли бомбовый удар по «противнику» в ходе учений

Москва, 19 февраля. Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России отработали бомбовый удар по условному противнику в рамках учений сил стратегического сдерживания.

Отмечается, что самолеты атаковали «вражеские» пункты управления. При этом их сопровождали истребители Су-35С.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о начале учений стратегических сил российской армии. Отмечается, что маневры с участием стратегических сил ВС РФ проходят с пусками баллистических ракет.