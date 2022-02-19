Глава МИД Франции Ле Дриан провел телефонные переговоры с Лавровым

Москва, 19 февраля. Переговоры министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялись по инициативе Парижа, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

Уточняется, что стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями в рамках состоявшегося 7 февраля в Москве разговора лидера РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.

Лавров обратил внимание Ле Дриана на необходимость добросовестного соблюдения всеми странами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности. Помимо этого, российский министр отметил, что игнорирование законных прав Москвы в этой области негативно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом.

Ранее Лавров и Ле Дриан по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. Министр иностранных дел Франции в разговоре с российским коллегой выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке страны.