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Центробанк ДНР утвердил суточный лимит выдачи наличных

Экономика
Центробанк ДНР утвердил суточный лимит выдачи наличных
minfindnr.ru

Донецк, 19 февраля. Суточный лимит выдачи наличных средств жителям Донецка установлен на уровне не более 10 тысяч рублей по одной карте, заявили в Центральном банке ДНР.

Соответствующее решение было принято в целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период особого режима функционирования Центрального республиканского банка. Об этом говорится в сообщении на сайте местного регулятора.

Руководство ДНР и ЛНР ранее объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой нападения со стороны Киева. Прежде всего, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуируемые из ДНР и ЛНР граждане получат разовые пособия в размере 10 тысяч рублей на счета в российских банках. Об этом сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

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