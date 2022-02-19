Центробанк ДНР утвердил суточный лимит выдачи наличных

Донецк, 19 февраля. Суточный лимит выдачи наличных средств жителям Донецка установлен на уровне не более 10 тысяч рублей по одной карте, заявили в Центральном банке ДНР.

Соответствующее решение было принято в целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период особого режима функционирования Центрального республиканского банка. Об этом говорится в сообщении на сайте местного регулятора.

Руководство ДНР и ЛНР ранее объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой нападения со стороны Киева. Прежде всего, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуируемые из ДНР и ЛНР граждане получат разовые пособия в размере 10 тысяч рублей на счета в российских банках. Об этом сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.