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Камила Валиева писала письмо «ледовой фее» в шесть лет

Олимпийские игры 2022
Камила Валиева писала письмо «ледовой фее» в шесть лет
ru.wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева встала на лед еще в 2009 году, когда ей было всего три года.

Издание «Бизнес Online» обнародовало записку шестилетней Валиевой. В этом возрасте она переехала из родного Татарстана в Москву, чтобы тренироваться в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич».

«Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня все получилось в программе», — говорится в письме юной спортсменки.

Также в распоряжение телеканала «Матч ТВ» попало видео с прокатом пятилетней Валиевой. Девочка выступила в национальном костюме под русскую-народную музыку.

Ранее бывшая соседка российской фигуристки Камилы Валиевой Галина Сафронова со слезами на глазах вспомнила детство и отношения с матерью прославленной спортсменки. Сафронова рассказала, что мама фигуристки, ее тетя и бабушка окружали будущую олимпийскую чемпионку заботой.

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