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Силовики Украины безосновательно обвинили Донецк в стрельбе по своим

Экономика
Силовики Украины безосновательно обвинили Донецк в стрельбе по своим
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 19 февраля. Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины обвинили Донецк в стрельбе по своим. При этом никаких доказательств приведено не было.

По их версии, «сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения» и создания картинки для российских СМИ представители ДНР «открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы». Об этом говорится на странице Facebook оперативно-тактической группировки «Восток».

Отмечается, что все началось с обстрела позиций украинских военных в 5:00 по Москве в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко.

«По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы», — заявили силовики.

Разведка Народной милиции ДНР раскрыла план ВСУ по наступлению в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин. По его словам, украинские военные готовятся произвести «зачистку» региона от русскоязычного населения.

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