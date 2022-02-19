Президент Туниса продлил чрезвычайное положение до 31 декабря 2022 года

Тунис, 19 февраля. Президент Каис Саид на фоне напряженной политической ситуации продлил чрезвычайное положение в североафриканской стране до 31 декабря 2022 года. В условиях ЧП власти вправе без предварительного судебного разрешения вводить комендантский час для граждан и транспорта, запрещать забастовки и собрания, обыскивать магазины, контролировать прессу, публикации, радиопередачи, кино и театральные представления.

Чрезвычайное положение ввели с 2015-го, когда в центре столицы смертник подорвал автобус президентской службы безопасности. Погибли 12 охранников. Ответственность за случившееся взяла запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1.

После нападения национальный лидер ввел тридцатидневное ЧП, которое затем несколько раз продлевали на срок от месяца до трех. При этом боевики заявляли, что убили тунисского полицейского и 21 туриста, когда напали на музей римской мозаики и античных артефактов Бардо, и еще 38 иностранцев при атаке отеля в центрально-восточной провинции Сус.

В настоящее время продление чрезвычайного положения происходит на фоне напряженной политической ситуации и опасений за будущее свобод в Тунисе, поскольку Каис Саид контролирует исполнительную и законодательную ветви власти, а оппоненты обвиняют президента в стремлении стать диктатором.

Национальный лидер утверждает, что защищает достигнутую в ходе революции 2011 года свободу и летом вынесет на референдум новую Конституцию, а в декабре проведет парламентские выборы.

Ранее министерство коммуникационных технологий запустило пилотный проект онлайн-платформы для сбора предложений тунисцев касательно президентских реформ. Опрос продлится до 20 марта.

1 Организация запрещена на территории РФ.